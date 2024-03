Espagne : un homme arrêté pour incitation à attaquer la communauté juive

La police espagnole a annoncé vendredi avoir arrêté à Melilla un homme «extrêmement radicalisé», accusé d'avoir appelé au «djihad» et incité à attaquer la communauté juive dans cette petite enclave espagnole située sur la côte marocaine. Cet homme, qui a été placé en détention provisoire, aurait «participé activement» à une tentative d'intrusion en octobre 2023 dans une synagogue de Melilla avec un groupe de manifestants, et a connu un «processus rapide de radicalisation», indique la police espagnole dans un communiqué.

Après cet incident, les policiers expliquent avoir mené une surveillance sur internet et décrivent «un individu extrêmement radicalisé», qui diffusait des contenus de l'organisation État islamique et exprimait son «soutien inconditionnel aux attentats» commis par le mouvement islamiste palestinien Hamas. La police ne précise pas si elle se réfère aux attaques du 7 octobre du Hamas dans le sud d'Israël, qui firent au moins 1160 morts, la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles, et qui amenèrent Israël à lancer une offensive militaire dans la bande de Gaza.