Des attentats contre des cibles juives et israéliennes déjoués en Autriche et en Bosnie

Les forces de police d'Autriche et de Bosnie ont arrêté en décembre deux cellules distinctes composées d'Afghans et de Syriens qui envisageaient d'attaquer des cibles israéliennes et juives, rapporte ce mardi le Wall Street Journal.

Selon les détails de l'enquête, des photos de sites juifs et israéliens en Europe ont été trouvées sur les téléphones portables de certains suspects. Ces attaques auraient été planifiées en représailles à la guerre qu'Israël mène contre le Hamas dans la bande de Gaza.

Des fusils d'assaut Kalachnikov, des pistolets et une grande quantité de munitions ont été trouvés en possession des suspects, qui se seraient fait passer pour des réfugiés afin d'entrer sur le sol européen.

De multiples attaques contre des cibles juives ou israéliennes ont été déjouées au cours des derniers mois dans le monde. Lundi, la police italienne a annoncé avoir arrêté trois Palestiniens soupçonnés d'avoir planifié des attaques terroristes "dans un pays étranger" et d'"association de malfaiteurs à des fins de terrorisme".