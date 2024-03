Suisse : bond de l’antisémitisme depuis le 7 octobre

Le nombre d'incidents antisémites en Suisse a bondi depuis les attaques sanglantes du Hamas en Israël le 7 octobre et la riposte de l’État hébreu contre le groupe terroriste à Gaza, révèle un rapport publié mardi par la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) et la Fondation contre le racisme et l'antisémitisme (GRA). Le nombre d’actes antisémites est passé de 57 en 2022 à 155 en 2023, la plupart commis après le 7 octobre.

AP Photo/Keystone, Alessandro Della Bella

L'"augmentation sans précédent" des cas comprend dix agressions physiques, contre une l'année précédente, indique l'étude, ainsi que des insultes verbales, des graffitis et des affiches antisémites. "Suite aux terribles attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023, l'antisémitisme s'est également manifesté en Suisse d'une manière que nous ne pouvions imaginer", ont écrit le président de la FSCI, Ralph Lewin, et son homologue de la GRA, Zsolt Balkanyi-Guery dans le rapport.

L'un des cas récents les plus notoires s'est produit le 2 mars, lorsqu'un juif orthodoxe a été poignardé et laissé avec des blessures potentiellement mortelles par un adolescent suisse, un admirateur de l'État islamique d'origine tunisienne. L'incident, décrit par la FSCI comme le crime de haine antisémite le plus grave en Suisse depuis deux décennies, a provoqué un choc et une inquiétude généralisés, et a conduit à renforcer la sécurité des sites juifs à Zurich, où l'attaque a eu lieu.

AP

114 des incidents antisémites survenus en Suisse l'année dernière se sont produits après le 7 octobre. Les incidents antisémites ont également augmenté en ligne, avec 975 cas enregistrés en 2023, contre 853 l'année précédente. Près de la moitié des incidents survenus en 2023 ont été enregistrés après le 7 octobre, selon le rapport.