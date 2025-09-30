15% des Italiens estiment que les agressions contre les Juifs sont "entièrement" ou "assez justifiables"

Un sondage réalisé en Italie révèle une montée préoccupante de l’antisémitisme dans l’opinion publique. Selon une enquête de l’institut SWG, menée du 24 au 26 septembre auprès d’un échantillon national de 800 adultes, environ 15 % des Italiens estiment que des agressions physiques contre des Juifs sont « entièrement » ou « assez justifiables ».

Les résultats montrent également que 18 % des personnes interrogées considèrent légitimes les graffitis antisémites sur les murs et autres espaces publics. Ces chiffres interviennent dans un climat tendu, marqué par des manifestations répétées contre l’offensive israélienne à Gaza, qui alimentent un débat dans tout le pays.

Plus inquiétant encore, près d’un cinquième des sondés juge « raisonnable » d’attaquer des professeurs exprimant des positions pro-israéliennes ou d’autoriser les entreprises à refuser des clients israéliens. Des épisodes de ce type ont récemment été rapportés par les médias italiens, accentuant l’inquiétude des communautés juives.

Ces données, largement relayées en Italie, illustrent une banalisation de discours et de comportements antisémites qui suscitent de vives inquiétudes au sein de la société civile et du monde académique.