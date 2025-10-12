20 blessés, dont 18 policiers, lors d’une violente manifestation anti-Israël en Suisse

De violents affrontements ont éclaté samedi soir à Berne lors d’une manifestation propalestinienne et anti-Israël non autorisée qui a dégénéré en heurts avec la police. Selon les autorités locales, vingt personnes ont été blessées, dont dix-huit policiers — quatre d’entre eux ont été hospitalisés.

Plus de 5 000 manifestants ont défilé dans les rues de la capitale suisse, dont de nombreux individus vêtus de noir et masqués. La police bernoise décrit des scènes de grande violence : jets de pierres, de bouteilles, d’extincteurs, de feux d’artifice et même d’objets de chantier contre les forces de l’ordre. Ces dernières ont répliqué « avec force », utilisant canons à eau, gaz lacrymogènes, balles en caoutchouc et matraques pour disperser la foule.

Les dégâts matériels sont considérables. Vitrines fracassées, façades taguées, distributeurs automatiques vandalisés et neuf véhicules de police « lourdement endommagés » — le coût des dégradations se chiffre « en millions » de francs suisses, selon un communiqué officiel. La police a procédé à 536 interpellations, essentiellement pour vérification d’identité avant relâchement, sauf pour une personne déjà visée par un mandat d’arrêt. D’autres participants risquent des poursuites pour violences, dégradations ou incendie volontaire.

Les autorités dénoncent « un niveau de violence inédit » dans la capitale helvétique et annoncent l’ouverture d’une enquête. Cette flambée de tensions intervient dans un contexte de forte mobilisation pro-palestinienne à travers l’Europe depuis l’annonce du cessez-le-feu à Gaza.