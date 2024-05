40 % des étudiants britanniques considèrent les attaques du 7 octobre comme "un acte de résistance justifié", selon une enquête menée par StandWithUs UK auprès des principales universités du Royaume-Uni. Les données montrent que seul un tiers des étudiants considère le massacre comme une "attaque terroriste". Ces conclusions inquiétantes surviennent dans le contexte d'une vague d'antisémitisme sans précédent sur les campus du pays. ​​L'Union des étudiants juifs (UJS) indique avoir reçu plus de 700 appels d'étudiants victimes d'antisémitisme et qui se disent terrorisés lorsqu'ils se rendent à leurs cours.

70 incidents ont été signalés rien qu'à l'Université d'Oxford au cours des huit derniers mois, d'après le Daily Mail. L'Université de Cambridge a quant à elle été contrainte de déplacer ses cérémonies de remise des diplômes en raison de manifestations propalestiniennes au cours desquelles des violences contre des étudiants juifs ont été recensées. A l'image de ce qui a cours aux Etats-Unis et dans certains pays d'Europe, des campements ont été installés dans une vingtaine d'universités britanniques.

Le PDG de StandWithUs, Yitzhak Farfati, a déclaré : "Nous faisons face à une vague historique d'antisémitisme, qui met en évidence un déclin alarmant de la moralité et de la conscience parmi les étudiants, qui sont les futurs dirigeants des sociétés occidentales", a noté le PDG de StandWithUs, Yitzhak Farfati . "Personne ne devrait tenter de justifier ou de minimiser le 7 octobre et les mutilations, viols, massacres et prises d'otages systématiques de centaines d'innocents. Les étudiants les plus instruits du monde devraient savoir qu’il ne faut pas entretenir ces dangereuses croyances", a déclaré pour sa part Nicola Richards, coprésidente du groupe contre l'antisémitisme au Parlement britannique.