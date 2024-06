54 % des Britanniques de moins de 25 ans pensent qu'Israël ne devrait pas exister

Une nouvelle enquête inquiétante publiée sur le site d'information britannique UnHerd révèle que plus de la moitié (54 %) des Britanniques âgés de moins de 25 ans, pensent qu'Israël devrait cesser d'exister. Dans la tranche d'âge 25-34 ans, 35 % pensent de la même manière, tout comme 12 % des 45-54 ans et 7 % des 65 ans et plus.

https://twitter.com/i/web/status/1798313387908313514 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La moitié des 18-24 ans ont répondu que le gouvernement israélien est responsable de la guerre dans la bande de Gaza, 25 % que la responsabilité incombe au Hamas, 15 % que les citoyens israéliens en sont responsables et seulement 8 % que les Palestiniens sont fautifs.

Globalement, parmi l'ensemble du public britannique, 31 % pensent que le Hamas est responsable de la guerre, 27 % accusent le gouvernement israélien et 25 % pensent que les deux parties sont responsables. En outre, 38 % des personnes interrogées ont déclaré que la guerre dans la bande de Gaza les intéressait davantage que la guerre en Ukraine, tandis que 19 % s'intéressent davantage au conflit russo-ukrainien.

(AP Photo/Kin Cheung)

L'opinion publique britannique a rapidement évolué en faveur des Palestiniens, alors que les sondages effectués au lendemain des attaques terroristes du 7 octobre montraient que le soutien populaire à Israël était à son plus haut niveau avant de brusquement chuter. Le cessez-le-feu prôné par la communauté internationale bénéficie d'un large soutien parmi les Britanniques de tous âges.