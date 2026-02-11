55% des Européens considèrent l’antisémitisme comme un problème dans leur pays (enquête)

La Commission européenne a publié a sa dernière enquête Eurobaromètre consacré à l’antisémitisme, révélant une inquiétude croissante à travers le continent. Selon l’enquête menée en novembre 2025 dans les 27 États membres, 55 % des Européens considèrent l’antisémitisme comme un problème dans leur pays.

La France apparaît comme le pays où cette préoccupation est la plus fortement exprimée : 74 % des Français interrogés jugent le phénomène préoccupant. Elle devance l’Italie, la Suède et l’Allemagne. À l’inverse, les Estoniens, les Finlandais et les Lettons se montrent moins alarmés.

Le sentiment d’aggravation est également marqué : 47 % des Européens estiment que l’antisémitisme a augmenté au cours des cinq dernières années. En France, cette proportion atteint 63 %. Les formes d’hostilité les plus citées concernent les agressions dans l’espace public et la propagation de discours antisémites sur les réseaux sociaux.

L’étude souligne que 62 % des citoyens européens considèrent l’hostilité envers les Juifs dans les lieux publics comme un problème majeur. En France, neuf personnes sur dix évoquent les attaques physiques comme une préoccupation centrale, suivies par les graffitis, les actes de vandalisme visant des bâtiments juifs et la profanation de cimetières.

Autre enseignement : la proximité personnelle influe sur la perception. 67 % des personnes ayant des amis ou connaissances juifs reconnaissent l’ampleur du phénomène, contre 52 % parmi celles n’ayant pas de lien direct.

Enfin, près de sept Européens sur dix estiment que les conflits au Moyen-Orient influencent la perception des Juifs dans leur pays — une opinion partagée par huit Français sur dix.

Ces résultats traduisent un climat de vigilance accrue face à un fléau qui continue de marquer l’Europe.