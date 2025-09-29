84 ans après le massacre de Babi Yar : 1 031 nouveaux noms de victimes révélés

À l'occasion du 84e anniversaire du massacre de Babi Yar en Ukraine, 1 031 nouveaux noms de Juifs assassinés ont été identifiés, a annoncé lundi la radio publique israélienne Kan Reshet Bet. Cette découverte majeure est le fruit du travail de recherche du Centre commémoratif de la Shoah de Babi Yar, rendu possible grâce à l'ouverture par le gouvernement ukrainien d'archives jusqu'alors inaccessibles.

Trois destins brisés

Parmi ces noms figurent ceux de Yankel Danilovich Krakovich, né en 1880, tailleur installé à Kiev avec sa femme Léa et leurs quatre fils après la révolution de 1917. Malgré la possibilité d'évacuer au début de la guerre, il refusa de partir. Des voisins l'ont vu pour la dernière fois fin septembre 1941, marchant vers Babi Yar, une valise à la main.

Valentina Kaufman, née le 5 janvier 1924 à Kiev, venait tout juste de terminer ses études secondaires à l'été 1941 et envisageait de poursuivre à l'université. Le 29 septembre 1941, elle marcha aux côtés de ses parents vers Babi Yar. Elle avait 17 ans.

Maria Goroditskaya, née en 1885 dans une famille de commerçants respectés, obtint son diplôme de dentiste en 1905. Devenue mère au foyer dans les années 1920, elle donnait également des cours de français. Elle fut assassinée à Babi Yar avec son fils.

Le plus grand charnier d'Europe

Le 29 septembre 1941, quelques jours après la prise de Kiev par les nazis, les Juifs furent convoqués près du cimetière avant d'être conduits vers le site d'exécution situé en périphérie de la ville. C'était la veille de Yom Kippour. En l'espace de deux jours, 33 771 Juifs furent fusillés. Le ravin de Babi Yar continua à servir de lieu d'exécution pendant deux années supplémentaires, pour les Juifs et les opposants au régime. On estime qu'environ 100 000 personnes, majoritairement juives, y sont enterrées.

À ce jour, la base de données du musée de Babi Yar recense 29 671 noms de victimes, dont 1 031 ont été identifiés depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022.

Natan Sharansky, président du Centre commémoratif, a salué cette avancée rendue possible "grâce au travail acharné des chercheurs menés sous le feu durant la guerre, et à l'étroite collaboration avec le gouvernement ukrainien et le président Zelensky". Il a ajouté : "Chaque nom que nous parvenons à restituer contribue à perpétuer la mémoire de la Shoah et rend justice aux victimes."