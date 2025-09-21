90% des Britanniques opposés à une reconnaissance sans conditions de la Palestine

Articles recommandés -

Près de 90 % des Britanniques rejettent l’idée d’une reconnaissance de l’État palestinien sans conditions, révèle un sondage réalisé par l’institut JL Partners. Cette enquête intervient alors que le Premier ministre, Keir Starmer, doit annoncer dimanche sa décision d’aller de l’avant sur ce dossier sensible.

Seuls 13 % des personnes interrogées se disent favorables à une reconnaissance immédiate et inconditionnelle, un chiffre qui tombe à 11 % parmi les électeurs travaillistes. Du côté des électeurs tentés par Reform UK, ils ne sont que 8 % à soutenir une telle démarche.

Pour une majorité de sondés (51 %), il est inacceptable que le Royaume-Uni reconnaisse la Palestine tant que le Hamas contrôle Gaza et détient encore des otages. Par ailleurs, 40 % estiment que toute avancée vers la création d’un État palestinien doit être conditionnée à un cessez-le-feu et à la libération des captifs. Enfin, 17 % des Britanniques s’opposent à toute reconnaissance, quelles que soient les circonstances.

Plus globalement, 52 % jugent qu’une telle décision reviendrait à “récompenser le terrorisme” en donnant au Hamas ce qu’il revendique. James Johnson, cofondateur de JL Partners, souligne un “fossé” entre la ligne du Premier ministre et l’opinion publique. “Le point médian des Britanniques est clair : reconnaissance oui, mais sous conditions – notamment un cessez-le-feu négocié et la libération des otages”, résume-t-il.

Les critiques se multiplient d’ailleurs au Royaume-Uni. Les familles d’otages ont averti Keir Starmer qu’il “récompensait des meurtriers”, tandis que la cheffe du Parti conservateur, Kemi Badenoch, a dénoncé un “cadeau au terrorisme”. Le grand rabbin Ephraim Mirvis a pour sa part parlé d’une “erreur historique de politique étrangère qui ne fera qu’entraver la paix”.

Le chef du gouvernement britannique avait déclaré en juillet son intention de reconnaître un État palestinien avant l’Assemblée générale des Nations unies de septembre, à condition qu’un cessez-le-feu durable soit conclu et que l’aide humanitaire circule librement. Mais selon ses détracteurs, en retirant d’emblée l’un des rares leviers de pression de Londres, la décision pourrait réduire à néant toute incitation du Hamas à libérer les otages toujours détenus à Gaza.