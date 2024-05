À Auschwitz, le rabbin Israël Lau, rescapé de la Shoah, appelle les Juifs de diaspora à venir s'installer en Israël

À Auschwitz-Birkenau, le rabbin Israel Meir Lau a appelé les milliers de Juifs de la diaspora qui commémorent la Shoah à immigrer en Israël.

"Nous avons une maison, et c'est Israël. C'est pourquoi je dis à tous ces merveilleux jeunes juifs : "Allez chez vous, venez vivre en Israël", a déclaré M. Lau, ancien grand rabbin ashkénaze d'Israël, qui est né en Pologne et a survécu à la Shoah. Avant d'allumer la première des sept torches commémoratives à Birkenau, M. Lau, 86 ans, a souligné la montée de l'antisémitisme dans le monde après l'attaque du Hamas du 7 octobre. Six des torches commémorent les six millions de Juifs assassinés pendant l'Holocauste. La septième fait référence aux victimes du massacre du 7 octobre. "On pourrait penser qu'ils nous aiment, qu'ils nous chérissent", déclare M. Lau à propos des non-Juifs dans les pays où l'antisémitisme est en hausse. "Mais ensuite, nous voyons les nouvelles. Nous devons rester unis pour être forts. Am Israel Haï" (le peuple juif est vivant), a-t-il affirmé. Nate Leipciger, un survivant de 96 ans né en Pologne et vivant à New York, a allumé la deuxième torche, rappelant qu'il a travaillé à Auschwitz en tant que prisonnier il y a 81 ans. Il s'agit de sa 20e Marche des vivants, "et j'espère que ce n'est pas la dernière pour moi", déclare-t-il sous les applaudissements du public. Il a été suivi par six survivants de l'Holocauste originaires d'Israël qui allument la troisième torche. Leur vie a été directement affectée par l'assaut du 7 octobre, au cours duquel certains d'entre eux ont perdu des membres de leur famille et d'autres ont dû fuir leur maison. Les descendants de Justes parmi les Nations de l'Holocauste allument également une torche lors de la cérémonie.