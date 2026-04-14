À Auschwitz, Sylvan Adams alerte sur la montée de l’antisémitisme et le risque d'une nouvelle Shoah

Lors d’un discours prononcé à Auschwitz devant plus de 130 responsables des forces de l’ordre venus d’Europe, des États-Unis et d’autres pays, Sylvan Adams, président de la branche israélienne du Congrès juif mondial, a lancé une mise en garde sévère face à la montée mondiale de l’antisémitisme, évoquant le risque d’une dérive aux conséquences historiques majeures. S’appuyant sur la mémoire de la Shoah, il a rappelé que les pires tragédies naissent souvent de l’indifférence face aux premiers signes de haine.

Dans son intervention, Adams a souligné un tournant après les attaques du 7 octobre, évoquant une vague de manifestations hostiles aux Juifs dès le lendemain dans plusieurs pays. Il a dénoncé une banalisation inquiétante de l’antisémitisme, désormais visible dans l’espace public, et remis en question l’idée que le slogan "plus jamais ça" soit pleinement respecté.

S’appuyant sur des données récentes de Anti-Defamation League, il a dressé un constat alarmant : près de la moitié de la population mondiale entretiendrait des préjugés antisémites, tandis qu’un individu sur cinq n’a jamais entendu parler de la Shoah. Dans plusieurs pays occidentaux, les incidents ont atteint des niveaux record ces dernières années, notamment aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Canada.

Le dirigeant a également pointé des facteurs structurels, estimant que cette montée n’est pas spontanée mais alimentée par des influences extérieures, notamment l’Iran et ses réseaux alliés, ainsi que par des investissements idéologiques sur le long terme. Il a aussi évoqué le rôle des plateformes numériques dans la diffusion accélérée de discours haineux, en particulier auprès des jeunes.

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Devant des survivants de la Shoah et des victimes récentes d’attaques antisémites présents dans l’assistance, Adams a insisté sur l’urgence d’agir. "Ce qui s’est produit ici n’a pas commencé dans les camps, mais par des mots, par l’acceptation et par le silence", a-t-il rappelé, appelant à une mobilisation claire et immédiate pour éviter que l’histoire ne se répète.

En marge de ces commémorations, l'ancienne otage à Gaza Agam Berger a participé à la Marche des vivants, où elle a interprété au violon la musique du film "La Liste de Schindler", ajoutant une dimension symbolique forte à cette journée de mémoire.