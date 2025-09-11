À Kiev, la nouvelle ambassadrice américaine s’engage à lutter "sans relâche" contre l’antisémitisme

Articles recommandés -

À peine entrée en fonction, la nouvelle ambassadrice des États-Unis en Ukraine, Julie Fisher, a choisi de débuter sa mission diplomatique par un geste fort. Quelques jours après sa nomination, elle s’est rendue au mémorial de Babi Yar, à Kiev, lieu du massacre de plus de 33 000 Juifs par les nazis en septembre 1941.

Accompagnée du grand rabbin de Kiev, Yonatan Markovitch, et de Rabbi Rafael Rotman, vice-président de la Fédération des communautés juives d’Ukraine, la diplomate a allumé une bougie commémorative en hommage aux victimes. « Les États-Unis s’engagent à se souvenir des horreurs de la Shoah et à se tenir aux côtés des communautés juives dans le monde. Nous ne permettrons jamais que l’antisémitisme renaisse. Never again is now », a-t-elle déclaré avec solennité.

Lors de la cérémonie, le rabbin Markovitch a partagé une histoire personnelle, révélant qu’il porte le nom de son arrière-grand-père, assassiné avec sa famille pendant la Shoah. Il a également évoqué le travail des émissaires du mouvement Loubavitch qui continuent de servir la communauté juive ukrainienne malgré les difficultés actuelles. Rabbi Rotman a, de son côté, présenté les efforts de restauration en cours sur le site historique de Babi Yar.

Enfin, le rabbin Markovitch a récité la prière du Kel Malei Rachamim en mémoire des victimes, soulignant : « À une époque où les Juifs sont attaqués non seulement en Ukraine, mais aussi en Europe et même en Israël, cette visite envoie un message clair : la communauté juive n’est pas seule, le monde entier observe. »