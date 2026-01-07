À Lisbonne, un restaurant israélien contraint de fermer après des campagnes antisémites

Un restaurant israélien emblématique de Lisbonne est contraint de baisser le rideau après avoir été la cible répétée d’actes et de campagnes antisémites. Tantura, ouvert il y a dix ans par les chefs Elad Budenshtiin et Itamar Eliyahu, fermera définitivement ses portes samedi 10 janvier, ont annoncé ses propriétaires.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, les gérants expliquent que l’établissement est devenu, depuis plusieurs années, la cible de dégradations, de diffamations en ligne, de campagnes hostiles et d’appels au boycott, dans un contexte de montée mondiale de l’antisémitisme, aggravé depuis le 7 octobre 2023. « Le lieu qui devait être un espace de rencontre et de joie s’est transformé en un champ de bataille quotidien », écrivent-ils, qualifiant la fermeture de l’une des décisions les plus douloureuses de leur vie.

Le restaurant, dont la carte s’inspirait de différentes cuisines juives pour refléter la diversité de la société israélienne, avait notamment été visé en juin 2024 par des tags tels que « Tantura est un massacre » et « Free Palestine ». Ces inscriptions faisaient référence à des accusations historiques liées au village de Tantura en 1948, reprises par des militants pro-palestiniens.

Les propriétaires dénoncent une campagne de haine fondée sur des « mensonges et des distorsions », rappelant que le nom du restaurant faisait référence à une plage israélienne où ils se sont mariés, « un lieu chargé d’amour et de sens ». « Nous ne sommes pas des politiciens », soulignent-ils, affirmant avoir voulu rassembler les cultures par la gastronomie dans un pays qu’ils disent aimer.

La fermeture de Tantura illustre les conséquences concrètes de la radicalisation du climat antisémite en Europe, jusque dans la sphère culturelle et culinaire.