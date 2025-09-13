À Londres, démonstration de force contre l’immigration et en hommage à Charlie Kirk

Articles recommandés -

Des dizaines de milliers de personnes défilent samedi dans le centre de Londres lors d’une manifestation organisée par Tommy Robinson, figure britannique, connu pour ses positions anti-immigration et anti-islam.

Les rues au sud de la Tamise, jusqu’à Westminster, siège du Parlement britannique, ont été envahies par une foule brandissant le drapeau britannique (Union Jack), le St George’s Cross anglais, mais aussi des drapeaux américains et israéliens. Certains manifestants portaient des casquettes rouges MAGA, emblématiques du soutien à Donald Trump.

De nombreux slogans visaient le Premier ministre Keir Starmer, tandis que des pancartes affichaient des messages hostiles aux migrants, comme « Send them home » (« Renvoyez-les chez eux »). Les participants ont également brandi des portraits de Charlie Kirk, influenceur conservateur américain et proche de Donald Trump, assassiné mercredi aux États-Unis. Robinson, de son vrai nom Stephen Yaxley-Lennon, avait appelé ses partisans à marcher « pour leur pays, leur liberté, leurs enfants et pour Charlie Kirk ».

Face aux tensions, la police métropolitaine avait déployé un dispositif exceptionnel, avec une forte présence d’agents pour éviter tout débordement. En parallèle, un contre-rassemblement antiraciste, organisé par Stand Up to Racism, devait se tenir à proximité, illustrant la polarisation croissante du pays après un été marqué par des protestations sur l’immigration et la liberté d’expression. Le cortège a rassemblé plusieurs figures de la droite internationale, dont Steve Bannon, ancien stratège de Donald Trump, et Éric Zemmour, président de Reconquête. Ce défilé s’inscrit dans un climat de tensions croissantes au Royaume-Uni, marqué par une série de manifestations anti-immigration et un débat public de plus en plus polarisé autour de l’identité nationale et des politiques migratoires. Ce défilé s’inscrit dans une série de manifestations de la droite, qui gagne en visibilité au Royaume-Uni, alimentant un débat politique de plus en plus tendu autour de l’identité nationale et des politiques migratoires.