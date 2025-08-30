"À Molenbeek, si c’est invivable pour vous, allez ailleurs, dégagez !", lance l'échevine Saliha Raïss
Elle milite activement pour faire de Molenbeek une candidate au titre de capitale européenne de la culture
Le conseil communal de Molenbeek a été le théâtre d’une vive controverse mercredi soir, après l’intervention de l’échevine Saliha Raïss (Vooruit). Celle-ci a dénoncé la présence de commentaires « racistes et récurrents » sous des publications Facebook du MR local, notamment à propos des femmes portant le voile. « C’est du racisme que vous cautionnez et banalisez », a-t-elle lancé aux conseillers libéraux, les accusant de complicité par leur inaction.
Le conseiller communal Didier Millis (MR) s’est défendu, assurant n’avoir jamais cautionné de tels propos. « Je n’ai pas de leçon à recevoir après 30 ans dans l’enseignement. S’il y a bien quelque chose que je ne supporte pas, c’est le racisme », a-t-il répliqué, tout en reconnaissant que les commentaires n’avaient pas été modérés à temps.
https://x.com/i/web/status/1961689998035390715
L’échevine a déclaré que « si à Molenbeek c’est invivable, changez de bord, allez ailleurs, dégagez ! ». Ces propos, tenus dans un échange autour de commentaires jugés racistes sur les réseaux sociaux, ont été vivement critiqués par l’opposition locale. De son côté, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a également vivement réagi à ces déclarations. Dans un message sur X, il l’accuse de vouloir "imposer une nouvelle norme culturelle". Bouchez dénonce « une négation de la neutralité de l’État » et s’interroge : « Où est le racisme dans ce cas ? Le PS soutient-il ces propos ? ». Il appelle à mettre fin à ce qu’il qualifie de « communautarisme ».Saliha Raïss a maintenu ses critiques, estimant que les représentants politiques sont responsables du contenu publié sur leurs pages. « Ne pas aimer sa commune et la dénigrer publiquement, ça ne fait pas partie de nos valeurs », a-t-elle insisté, appelant à défendre l’image de Molenbeek face aux discours haineux.