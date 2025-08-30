"À Molenbeek, si c’est invivable pour vous, allez ailleurs, dégagez !", lance l'échevine Saliha Raïss

Articles recommandés -

Le conseil communal de Molenbeek a été le théâtre d’une vive controverse mercredi soir, après l’intervention de l’échevine Saliha Raïss (Vooruit). Celle-ci a dénoncé la présence de commentaires « racistes et récurrents » sous des publications Facebook du MR local, notamment à propos des femmes portant le voile. « C’est du racisme que vous cautionnez et banalisez », a-t-elle lancé aux conseillers libéraux, les accusant de complicité par leur inaction.

Le conseiller communal Didier Millis (MR) s’est défendu, assurant n’avoir jamais cautionné de tels propos. « Je n’ai pas de leçon à recevoir après 30 ans dans l’enseignement. S’il y a bien quelque chose que je ne supporte pas, c’est le racisme », a-t-il répliqué, tout en reconnaissant que les commentaires n’avaient pas été modérés à temps.

L’échevine a déclaré que « si à Molenbeek c’est invivable, changez de bord, allez ailleurs, dégagez ! ». Ces propos, tenus dans un échange autour de commentaires jugés racistes sur les réseaux sociaux, ont été vivement critiqués par l’opposition locale. De son côté, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a également vivement réagi à ces déclarations. Dans un message sur X, il l’accuse de vouloir "imposer une nouvelle norme culturelle". Bouchez dénonce « une négation de la neutralité de l’État » et s’interroge : « Où est le racisme dans ce cas ? Le PS soutient-il ces propos ? ». Il appelle à mettre fin à ce qu’il qualifie de « communautarisme ».Saliha Raïss a maintenu ses critiques, estimant que les représentants politiques sont responsables du contenu publié sur leurs pages. « Ne pas aimer sa commune et la dénigrer publiquement, ça ne fait pas partie de nos valeurs », a-t-elle insisté, appelant à défendre l’image de Molenbeek face aux discours haineux.