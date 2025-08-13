Aéroport de Bruxelles : des bagagistes refusent de traiter les valises d'un vol pour Tel-Aviv

Articles recommandés -

Une partie du personnel d’Alyzia, société de manutention à l’aéroport de Bruxelles, a refusé ce mercredi matin de s’occuper des bagages du premier vol Brussels Airlines à destination de Tel-Aviv depuis plusieurs mois, rapporte RTL info. Soutenus par le syndicat CNE, ces employés protestent contre la reprise des liaisons avec Israël, invoquant la situation à Gaza.

Le vol, complet, a finalement décollé grâce à l’intervention de volontaires du management pour charger les bagages. Du côté de Brussels Airlines, le porte-parole Nico Cardone assure que les équipages sont volontaires et que « la sécurité et la demande » justifient la reprise des vols, désormais opérés deux fois par semaine.

Pour Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE, la décision de reprendre les vols vers Israël est « choquante » : « On a coupé tout lien avec la Russie dès la guerre en Ukraine. Ici, malgré ce qui se passe à Gaza, rien ne bouge. » Le syndicat dénonce « un génocide en cours » et refuse que « de potentiels criminels de guerre » transitent par Bruxelles.

Le syndicat ACV Puls, pendant flamand de la CNE, annonce que le boycott se poursuivra tant que les tensions persisteront. Brussels Airlines assure pour sa part qu’elle ne prend pas position politiquement et que sa priorité reste la sécurité des passagers et du personnel.