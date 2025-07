Agression antisémite à Lucerne : "Un silence politique coupable" dénonce la CICAD

Articles recommandés -

Samedi soir près de la gare de Lucerne, dix jeunes juifs orthodoxes, élèves en yeshiva dont certains de nationalité israélienne, ont été pris à partie par un homme qui les a menacés et insultés avant de sortir un couteau. Seule l'intervention de passants a permis d'interrompre l'agression, l'agresseur prenant ensuite la fuite.

Pour Johanne Gürfinkel, secrétaire général de la CICAD (Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation), cet incident s'inscrit dans une série d'agressions qui frappe la Suisse depuis le 7 octobre. "La Suisse, qui était un pays relativement paisible, se retrouve confrontée à des situations très particulières", analyse-t-il sur i24NEWS.

Il évoque d'autres cas récents : le refus du cinéma Bio de Genève d'accueillir un festival de cinéma juif, les propos racistes d'un joueur de tennis fribourgeois ("sale race" à propos des Juifs), ou encore l'agression d'une femme menacée au couteau à la gare de Genève.

"Indignation sélective" des autorités

Si M. Gürfinkel ne remet pas en cause l'efficacité des forces de police suisses, il dénonce en revanche "cette indignation sélective qui s'installe auprès d'une certaine classe politique et parmi certaines autorités". Un "silence coupable" qui, selon lui, découle de considérations liées à la situation au Proche-Orient. "On essaie d'essentialiser les Juifs en demandant qu'il y ait les bons Juifs qui condamnent la politique de Netanyahou", déplore-t-il, pointant une forme de conditionnement de la solidarité envers les victimes d'antisémitisme. Cette situation n'est pas spécifiquement suisse. M. Gürfinkel évoque ses échanges avec d'autres organisations européennes similaires à la CICAD : "Le même type de situation s'installe" partout, "que ce soit à Genève, aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Belgique". Face à cette montée des actes antisémites, il appelle les médias à cesser de "tourner la tête" et exige une mobilisation politique "avec force" pour briser ce qu'il qualifie de "silence trop silencieux".