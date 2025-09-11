Agression antisémite à Venise : un couple de touristes juifs attaqué, trois interpellations

Articles recommandés -

L’agression d’un couple de touristes juifs américains à Venise a suscité une vague d’indignation en Italie. Selon les autorités locales, le couple a été encerclé et violemment frappé par une dizaine d’individus dans la Strada Nova, une artère très fréquentée de la ville.

Simone Venturini, adjoint au maire chargé du tourisme, a dénoncé sur Facebook un « épisode très grave » et une « agression antisémite honteuse », affirmant qu’il n’y avait « aucune place pour la violence et le racisme » à Venise. Dans un communiqué, le maire Luigi Brugnaro a condamné un acte « inacceptable » et rappelé que Venise devait rester « une ville ouverte, accueillante et sûre ».

La ministre italienne du Tourisme, Daniela Santanchè, a elle aussi réagi sur X, qualifiant l’agression de « geste ignoble ». Elle a indiqué que les assaillants avaient crié « Free Palestine » pendant l’attaque, précisant qu’il s’agirait d’un groupe de Nord-Africains. Ces éléments n’ont toutefois pas été confirmés par les autorités italiennes.

https://x.com/i/web/status/1966073140028580131 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Trois suspects ont été arrêtés, a indiqué le préfet de police de Venise, Gaetano Bonaccorso : l’un a été expulsé vers son pays d’origine, un autre placé en centre de rétention, tandis que le troisième reste en détention. La communauté juive de Venise a condamné « un acte lâche et ignoble » et alerté sur la montée de l’intolérance dans la ville. Les agressions antisémites se sont multipliées en Europe depuis le 7 octobre 2023, avec un doublement des actes recensés en Italie en 2024 par rapport à l’année précédente.