Alerte sur un camp d’été islamique au Royaume-Uni : une organisation dénonce un risque de radicalisation des enfants

Un camp d’été islamique pour enfants de 8 à 13 ans au Royaume-Uni pourrait servir d’outil à l’extrémisme et à la radicalisation, en violation de la loi antiterroriste, selon l’organisation UK Lawyers for Israel (UKLFI), qui a lancé l’alerte dimanche. Organisé par l’Ahlulbayt Islamic Mission (AIM), une association chiite fondée en 2003, le Camp Wilayah se tiendra du 22 au 25 août à Phasels Wood. Son objectif affiché est de permettre aux jeunes de profiter de la nature, de se lier d’amitié et d’approfondir leurs valeurs islamiques dans un environnement ludique. Les filles y sont obligées de porter le hijab, et une ségrégation stricte minimise les interactions entre garçons et filles.

AIM soutient ouvertement la République islamique d’Iran et son guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei. Sur son site, l’organisation vend des ouvrages de Khamenei, dont « Islamic Government », ainsi que des livres honorant les martyrs des Gardiens de la Révolution (IRGC). UKLFI dénonce la diffusion d’une idéologie islamiste révolutionnaire, la glorification du martyre et des contenus antisémites, conspirationnistes et extrémistes, y compris un soutien au Hamas et une inversion de la Shoah. AIM est décrite comme la branche britannique de l’Assemblée mondiale AhlulBayt, une ONG soutenue par l’Iran pour propager la vision révolutionnaire de Khomeini.

UKLFI a saisi les autorités des conseils de Brent (siège d’AIM) et de Hertfordshire (lieu du camp), demandant l’annulation de l’événement en vertu de la loi antiterroriste de 2015 et de la loi sur les enfants de 1989. L’organisation argue qu’AIM promeut l’isolement de la société occidentale, dénigre l’intégration et glorifie la résistance violente, potentiellement en infraction avec plusieurs articles du droit public. Un rapport de mai 2025 du NUFDI sur l’influence iranienne au Royaume-Uni mentionne AIM, dirigée à Londres par la Fondation mondiale AhlulBayt, sous la houlette de Hojjat al-Islam Muhammad Hassan Akhtari, cofondateur présumé du Hezbollah et allié de Khamenei. La boutique en ligne d’AIM, House of Taha, vend des drapeaux de milices soutenues par l’Iran comme le Hezbollah et les PMF. Après le 7 octobre 2023, AIM a posté sur Instagram : « Un déluge était inévitable » et « les sionistes ont provoqué ce désastre sur eux-mêmes ». Lord Walney, ancien conseiller gouvernemental sur l’extrémisme, s’est alarmé auprès de The Times : « Nous ne pouvons permettre que la propagande d’une dictature théocratique soit diffusée aux enfants au Royaume-Uni. Cela pose des questions sur l’influence iranienne ici. »

En réponse, AIM a rejeté lundi ces accusations comme « diffamatoires et politisées », fruit d’une « campagne de dénigrement ciblée » islamophobe. L’organisation affirme opérer en pleine conformité avec la loi britannique et qualifie le camp de retraite sûre pour enfants depuis 20 ans. Elle attaque UKLFI comme un « groupe de façade au service de l’entité sioniste illégitime et génocidaire », et se dit fière d’opposer la « campagne génocidaire sioniste de 140 ans » contre les peuples du Levant. Un porte-parole d’UKLFI a rétorqué : « L’alignement idéologique profond d’AIM sur le régime iranien et son historique de propagande extrémiste représentent un risque inacceptable pour les enfants. Nous espérons que les autorités agiront pour protéger les jeunes vulnérables. »