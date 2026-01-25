Allemagne : arrestation d'un libanais lié au Hamas soupçonné de préparer des attaques contre des cibles juives

Les autorités allemandes ont annoncé l’arrestation d’un ressortissant libanais soupçonné d’appartenir au Hamas et d’avoir participé à un projet d’attentats visant des institutions juives et israéliennes en Europe. Selon la BBC, l’homme a été interpellé vendredi soir à l’aéroport de Berlin-Brandebourg, à son arrivée d’un vol en provenance de Beyrouth.

Le parquet fédéral précise que le suspect aurait contribué, en août 2025, à l’acquisition d'au moins 300 munitions et qu’il serait impliqué dans la préparation d’attaques contre des cibles juives et israéliennes. Il doit être présenté à un juge fédéral, qui décidera de son maintien en détention provisoire. L’Allemagne a interdit les activités du Hamas et de ses organisations affiliées après l’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël.

Les enquêteurs estiment par ailleurs que cet homme a collaboré avec l’un des trois membres présumés du Hamas arrêtés à Berlin en octobre dernier lors de ce que les autorités avaient décrit comme une remise d’armes. Parmi ces suspects figuraient deux ressortissants allemands et un Libanais. Des perquisitions avaient également été menées à Leipzig et Oberhausen à cette occasion, selon le journal allemand Der Spiegel.

Ce dossier s’inscrit dans une série d’affaires similaires en Allemagne. En novembre, un autre ressortissant libanais soupçonné d’appartenir au Hamas avait été arrêté près de la frontière tchèque. Un an plus tôt, le parquet fédéral avait annoncé avoir inculpé quatre individus, dont deux nés au Liban, un Égyptien et un citoyen néerlandais, pour avoir acquis et stocké des armes pour le compte du Hamas en Europe. Ces suspects, arrêtés en décembre 2023, sont poursuivis pour "appartenance à une organisation terroriste étrangère", les procureurs estimant qu’ils occupaient des postes clés au sein du réseau, avec des liens directs avec la branche armée du mouvement.