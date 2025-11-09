Allemagne : des croix gammées tracées au sang sur des voitures et bâtiments de la ville d'Hanau

Un homme de 31 ans a été arrêté jeudi dans la ville allemande de Hanau, après avoir peint des croix gammées avec son propre sang sur des dizaines de voitures, boîtes aux lettres et bâtiments.

Selon le porte-parole de la police, les faits ont commencé dans la nuit de mercredi à jeudi, lorsqu’un signalement a été fait à propos d’une croix gammée rouge sur le capot d’un véhicule. Une recherche plus large a révélé des inscriptions similaires sur environ 50 véhicules dans la zone. Des analyses médico-légales ont ensuite confirmé que la substance utilisée était du sang humain.

La police a retrouvé le suspect, un citoyen roumain résidant à Hanau, dans son appartement grâce aux témoignages de témoins et aux images de vidéosurveillance. L’homme semblait intoxiqué et présentait des blessures auto-infligées. « Ses motivations semblent très personnelles et probablement liées au travail : il a tout simplement craqué », a expliqué le porte-parole.

Les autorités ont ordonné une évaluation psychiatrique du suspect. Aucun autre détail n’a été rendu public, conformément aux lois allemandes sur la protection de la vie privée.

Klaus Kaminsky, maire de Hanau, a vivement condamné l’incident, rappelant le douloureux passé de la ville. « Dans un lieu profondément marqué par l’attaque raciste du 19 février 2020, un tel acte est profondément inquiétant », a-t-il déclaré, faisant référence à un attentat contre des immigrés qui avait fait neuf morts. « Ce qui s’est passé ici dépasse toutes les limites de la décence et de l’humanité. Les croix gammées n’ont pas leur place dans notre ville. Nous n’autoriserons pas ces symboles à semer la peur ou la division. »