Allemagne : des membres de la communauté juive agressés lors de la pose d’affiches pour la libération des otages

Des membres de la communauté juive ont été violemment pris pour cible vendredi dans un parc de Francfort, alors qu’ils collaient des affiches réclamant la libération des otages encore détenus à Gaza, rapporte le quotidien allemand Bild.

Selon l’un des participants, Sasha Stavsky, engagé dans une organisation luttant contre l’antisémitisme, lui et plusieurs volontaires accrochaient des posters représentant les 50 otages toujours retenus par le Hamas sur les grilles du parc Grünburg. « Soudain, nous avons entendu des cris antisémites — on nous traitait de “tueurs d’enfants” et on scandait “libérez la Palestine” et “génocide”. Puis une femme voilée a surgi et nous a aspergés de peinture rouge », témoigne-t-il. Trois hommes ont été directement visés, la peinture recouvrant même les lunettes de Stavsky, l’empêchant d’identifier clairement son agresseur.

La police locale, confirmant l’incident survenu vers 17h, a annoncé un renforcement immédiat de sa présence dans la zone. « La police de Francfort adaptera sa stratégie opérationnelle et augmentera la surveillance », a précisé un porte-parole.

Ce n’est pas la première fois que de telles actions surviennent dans ce parc. Selon Stavsky, les affiches sont régulièrement arrachées ou dégradées. Il évoque même une précédente agression collective lors d’une visite organisée par la CDU locale, où une vingtaine de personnes masquées avaient tenté d’empêcher les militants de quitter les lieux.

Ces dernières semaines, les actes antisémites se multiplient en Europe. En août, des inconnus ont jeté de la peinture rouge sur l’ambassade d’Israël à La Haye, aux Pays-Bas, tandis que les bureaux d’El Al à Paris ont été vandalisés, tagués de slogans tels que « EL AL genocide airline » et « Free Palestine ».