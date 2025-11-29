Allemagne : des milliers de manifestants bloquent le congrès de l’AfD dédié à sa nouvelle organisation de jeunesse

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Giessen, près de Francfort, pour protester contre la création d’une nouvelle organisation de jeunesse au sein du parti nationaliste Alternative pour l’Allemagne (AfD). Selon les autorités locales, plus de 15.000 manifestants se sont rassemblés, certains lançant des fumigènes, d’autres brandissant des drapeaux arc-en-ciel ou des pancartes appelant à « combattre le fascisme ».

Cette mobilisation massive a fortement perturbé le déroulement du congrès de l’AfD. Les délégués du parti ont eu des difficultés à accéder au site, obligeant les organisateurs à retarder l’ouverture de l’événement, initialement prévue à 10 heures. « Le congrès a été retardé à cause des manifestations », a confirmé un porte-parole du parti.

L’AfD entendait présenter et structurer sa nouvelle organisation de jeunesse, après la dissolution en début d’année de la « Junge Alternative », accusée d’entretenir des pratiques xénophobes et d’avoir été impliquée dans divers scandales, notamment des chants racistes et des entraînements paramilitaires. Environ une centaine de participants avaient été convoqués pour élire les responsables du nouveau mouvement, adopter ses statuts et choisir son nom. Selon un descriptif interne, le logo envisagé reprendrait un blason rouge bordé d’or, orné d’une croix noire et surmonté d’un aigle doré.

Arrivée deuxième aux législatives de février dernier et principale force d’opposition, l’AfD prépare activement les élections régionales de 2026, notamment dans l’est du pays, où elle espère réaliser des percées majeures. La contestation de Giessen illustre toutefois la forte mobilisation antifasciste qui continue d’entourer sa progression politique.