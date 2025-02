Allemagne : Deux Afghans liés à l'État islamique emprisonnés pour un projet d'attentat contre le parlement suédois

Deux hommes afghans liés au groupe État islamique ont été condamnés à des peines de prison en Allemagne pour avoir planifié une attaque contre le parlement suédois en représailles aux autodafés du Coran par des manifestants.

Les deux suspects, identifiés comme Ibrahim M. G. et Ramin N., auraient tenté sans succès d'acheter des armes pour mener leur projet à bien.

Ils ont été reconnus coupables d'avoir comploté pour "tuer des membres du parlement en réponse à l'incendie de Corans en Suède", selon un communiqué de la cour régionale supérieure de Thuringe.

Ibrahim M. G., 30 ans, a été condamné à cinq ans et six mois d'emprisonnement, tandis que Ramin N., 24 ans, a reçu une peine de quatre ans et deux mois.

Les individus, arrivés en Allemagne respectivement en 2015 et 2016, étaient des sympathisants de l'État islamique qui "partageaient la vision du monde de l'EI et approuvaient son approche violente", selon la cour.