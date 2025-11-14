Allemagne : l'ambassadeur israélien accusé d'instrumentaliser l'antisémitisme pour étouffer les critiques

L'ambassadeur d'Israël en Allemagne, Ron Prosor, s'est retrouvé jeudi soir au centre d'un reportage critique diffusé par le magazine télévisé "Panorama" de la chaîne publique ARD. L'émission, qui débutait par un état des lieux de la hausse des actes antisémites dans le pays depuis le 7 octobre, a ensuite pris un tournant critique envers le diplomate israélien et son recours systématique à l'accusation d'antisémitisme.

Selon la thèse développée dans le reportage, l'ambassadeur utiliserait l'argument de l'antisémitisme pour attaquer les détracteurs du gouvernement israélien. Le documentaire rappelle notamment qu'il s'en est pris au Festival international du film de Berlin, l'accusant d'antisémitisme alors que les critiques exprimées auraient uniquement visé la politique du gouvernement Netanyahou.

"Panorama" souligne que Prosor n'hésite pas à accuser d'antisémitisme des personnalités juives et israéliennes elles-mêmes. Il s'est ainsi opposé au chercheur israélien spécialiste de la Shoah, Omer Bartov, le qualifiant d'"antisémite" après que celui-ci eut affirmé que le gouvernement israélien instrumentalisait les arguments liés à l'antisémitisme pour faire taire les critiques de sa politique. Bartov avait également accusé Israël de perpétrer un génocide contre le peuple palestinien.

Meron Mendel, ancien Israélien qui dirige le Centre éducatif Anne Frank à Francfort, figure également parmi les cibles de l'ambassadeur. "Je suis sur sa liste virtuelle depuis longtemps. Lorsque je critique le gouvernement Netanyahou, cela lui sert de prétexte pour lancer une attaque très personnelle contre moi", a déclaré Mendel au programme. L'ambassadeur a refusé de répondre aux questions de "Panorama" ou d'expliquer pourquoi il avait qualifié Mendel de "juif antisémite".

Joint par la chaîne israélienne Kan, Prosor s'est défendu : "L'aveuglement du système allemand réside dans son incapacité à diagnostiquer l'antisémitisme de gauche, particulièrement dans les milieux culturels, académiques et même politiques. La liberté d'expression se transforme en liberté de diffamation. L'antisémitisme de gauche a franchi les lignes depuis longtemps et pratique quotidiennement la diabolisation et la délégitimation de tout ce qui est juif ou israélien. Le ticket d'entrée dans les cercles de gauche aujourd'hui est la diffamation absolue de l'État juif et de sa raison d'être. Et je regrette que ce diffuseur public respecté n'ait pas braqué ses projecteurs également dans cette direction."