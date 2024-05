Allemagne : le Hamas planifiait des attaques terroristes contre l'ambassade d'Israël et une base militaire américaine (média)

Selon le journal allemand Welt am Sonntag, une cellule terroriste du Hamas prévoyait de perpétrer des attentats contre l'ambassade d'Israël à Berlin et une base militaire américaine en Allemagne.

Les cibles ont été trouvées sur le smartphone d'un terroriste présumé, arrêté à Berlin en décembre et accusé par les procureurs de chercher des endroits où cacher des armes pour le groupe terroriste, rapporte le journal, citant des sources au sein des services de sécurité allemands. Selon le média, le suspect, d'origine libanaise, recevait ses instructions de responsables du Hamas au Liban. Le bureau du Premier ministre a révélé en janvier que le Hamas disposait d'un réseau d'agents en Europe commandés par des chefs terroristes au Liban, et qu'il visait à attaquer des cibles juives et israéliennes à l'étranger.