Allemagne : salut nazi et tentative d’incendie contre une synagogue

Un nouvel acte antisémite d’une extrême gravité a secoué l’Allemagne. Un homme de 32 ans a été interpellé après avoir tenté d’incendier la synagogue de la ville de Giessen, dans le centre du pays, tout en effectuant un salut nazi devant le bâtiment de la communauté juive. Les faits, filmés par les caméras de surveillance, ravivent de profondes inquiétudes au sein des institutions juives face à la résurgence de la haine antisémite.

Selon la police locale et plusieurs médias allemands, le suspect a mis le feu à un conteneur de papier et de déchets situé à l’entrée de la synagogue. Les images montrent l’homme se tenant face au portail, levant le bras dans un salut nazi, avant d’allumer l’incendie. Les flammes, accélérées par l’usage présumé d’un produit inflammable, ont endommagé le rideau métallique et le portail d’accès, sans toutefois pénétrer à l’intérieur du bâtiment grâce à l’intervention rapide des pompiers.

Aucun blessé n’est à déplorer. La police a ouvert une enquête et privilégie, à ce stade, la thèse d’un acte isolé. L’identité du suspect n’a pas encore été rendue publique.

Au sein de la communauté juive de Giessen, l’émotion est vive. Le vice-président de la communauté, Lawrence de Dongs, a dénoncé une réponse politique insuffisante : « On parle beaucoup de lutte contre l’antisémitisme, mais sur le terrain, rien ne change. Nous avons l’impression de revenir en 1933 », a-t-il alerté, appelant à un engagement ferme du ministère de l’Intérieur.

Même ton du côté de l’Association juive européenne (EJA). Son président, le rabbin Menachem Margolin, a rappelé que « le salut nazi de cet incendiaire prouve que le nazisme n’a pas disparu » et exhorté les autorités allemandes et les dirigeants européens à « déclarer la guerre à l’extrémisme ». Il a également souligné que l’histoire montre que « la haine des Juifs n’est jamais une fin en soi, mais le prélude à des violences plus larges ».