Allemagne : tensions au sommet de l’État autour de la menace iranienne visant notamment les institutions juives

De profondes divergences secouent les autorités allemandes concernant l’évaluation de la menace iranienne sur le territoire allemand, en particulier contre les institutions juives, révèle le New York Times. Selon le quotidien américain, une tension croissante oppose le chancelier allemand Friedrich Merz et son ministre de l’Intérieur Alexander Dobrindt aux responsables des services de renseignement et de sécurité du pays.

Depuis le début de la guerre avec l’Iran, les dirigeants allemands ont publiquement cherché à minimiser le risque d’attentats ou d’opérations iraniennes en Allemagne. Friedrich Merz a reconnu ces dernières semaines l’existence de menaces potentielles liées au conflit, tout en insistant sur le fait qu’« à ce stade, aucune information ne permet de conclure à une hausse du niveau de menace à l’intérieur du pays ».

Le gouvernement allemand affirme avoir renforcé la sécurité autour des institutions israéliennes, juives et américaines présentes en Allemagne, mais continue de présenter le risque comme essentiellement théorique.

À l’inverse, plusieurs responsables du renseignement allemand considèrent que la menace iranienne est « réelle et urgente ». Selon le New York Times, des discussions internes au sein des services de sécurité évoquent un risque accru de terrorisme intérieur lié à l’Iran sur le territoire allemand.

Ces désaccords ont provoqué des frictions entre le pouvoir politique et certains hauts responsables régionaux du renseignement, qui accusent Berlin de sous-estimer le danger. Plusieurs parlementaires chargés de superviser les services de sécurité auraient également appelé discrètement le gouvernement à adopter un discours plus alarmant.

D’après le journal américain, les services européens avaient déjà identifié avant le début de la guerre près de cinquante complots présumés liés à des cellules pro-iraniennes en Allemagne. Plusieurs institutions juives figureraient parmi les cibles potentielles de ces réseaux.

Le quotidien affirme également que Téhéran surveille activement des opposants iraniens installés en Allemagne. Lors d’une manifestation anti-régime organisée à Munich en février, des agents iraniens ont infiltré la foule et menacé certains participants en mentionnant des informations personnelles concernant leurs proches restés en Iran.