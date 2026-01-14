Allemagne : tentative d'incendie contre une synagogue à Giessen

Un homme de 32 ans a été interpellé mardi soir après avoir tenté de mettre le feu à une synagogue dans la ville de Giessen, en Allemagne.

Les faits se sont déroulés mardi soir vers 20h35 à l'entrée du bâtiment de la communauté juive de Giessen. Selon les médias allemands, le suspect aurait enflammé un conteneur rempli de papiers et d'ordures situé devant l'édifice religieux.

Un témoin a immédiatement alerté les services d'urgence, permettant une intervention rapide des pompiers et de plusieurs véhicules de police. Les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation d'un suspect sur place, tandis que les pompiers parvenaient à éteindre les flammes avant qu'elles n'atteignent la synagogue.

Malgré cette intervention efficace, un rideau métallique et le portail d'entrée du lieu de culte ont été endommagés. Aucune victime n'est à déplorer.

Selon la police locale, les premiers éléments de l'enquête suggèrent que l'homme aurait agi seul. Les constatations effectuées sur place confirment qu'il a mis le feu à des rouleaux de papier usagés entreposés dans le conteneur.

L'identité du suspect et ses motivations restent à ce stade indéterminées et font l'objet d'une enquête approfondie, a précisé la police dans un communiqué. L'ampleur exacte des dégâts matériels n'a pas encore été évaluée.

Cet incident s'inscrit dans la vague d'incidents antisémites qui frappe l'Allemagne et l'Europe depuis le 7 octobre 2023.