Allemagne : un commerce affiche « Interdit aux Juifs »

Un magasin de Flensburg, dans le nord de l’Allemagne, a affiché une note sur sa vitrine interdisant l’accès aux Juifs. On pouvait y lire : « Les Juifs sont interdits ici. Rien de personnel, pas d’antisémitisme. Je ne vous supporte tout simplement pas. »

Cet incident intervient seulement quelques jours après l’intervention du chancelier allemand Friedrich Merz, qui avait dénoncé la résurgence de l’antisémitisme dans le pays.

Lors d’une cérémonie marquant la réouverture de la synagogue de la Reichenbach-Strasse à Munich – détruite par les nazis il y a 87 ans – le chancelier s’était montré très ému, la voix tremblante et les larmes aux yeux. « J'ai honte, en tant que chancelier et en tant qu’Allemand, enfant de la génération d’après-guerre, élevé avec le "plus jamais ça" comme devoir et promesse », a-t-il déclaré.

Il a exprimé l’espoir que la vie juive en Allemagne puisse, un jour, « s’épanouir sans protection policière », avant de conclure : « Nous devons déclarer la guerre à toute forme d’antisémitisme, ancien ou nouveau. »