Allemagne : un homme condamné pour avoir fourni du matériel de drones au Hezbollah

Un tribunal allemand a condamné un homme de 35 ans à six ans et quatre mois de prison pour avoir fourni du matériel destiné au programme de drones du Hezbollah. La décision a été rendue par la cour de la ville de Celle, dans le nord de l’Allemagne.

Le suspect, un ressortissant libanais identifié comme Fadel Z., a été reconnu coupable notamment de « participation à une organisation terroriste étrangère » et de complicité de tentative de meurtre. Selon le tribunal, il a rejoint le Hezbollah après juillet 2016.

L’enquête a établi qu’à partir de 2022, il avait organisé l’exportation vers le Liban de marchandises à usage militaire d’une valeur totale d’environ 500 000 euros. Ces équipements étaient destinés à soutenir le développement du programme de drones du mouvement chiite libanais.

Parmi les composants fournis figuraient des pièces permettant la fabrication de plus de 300 drones explosifs, selon les conclusions de la cour. L’homme a finalement été arrêté durant l’été 2024.

Les juges ont également souligné que le suspect était originaire d’une région du Liban considérée comme un bastion du Hezbollah et qu’il avait grandi dans un environnement marqué par l’idéologie de l’organisation.

Le parquet avait requis une peine de neuf ans de prison. Toutefois, la cour a décidé de prononcer une peine plus légère, notamment parce que l’accusé a reconnu une partie des faits, ce qui a permis d’accélérer la procédure judiciaire.

Le Hezbollah est classé organisation terroriste par plusieurs pays et organisations internationales, notamment les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni. L’Allemagne considère également le Hezbollah comme une organisation terroriste et a interdit toutes ses activités sur son territoire en 2020.