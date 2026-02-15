Allemagne : un israélo-géorgien jugé dans l’un des plus vastes procès pour fraude financière

Un citoyen israélo-géorgien, identifié comme Mikhaïl, comparaît devant le tribunal régional de Bavière dans ce qui est présenté comme l’un des plus importants procès pour fraude de l’histoire allemande. Selon le quotidien allemand Bild, il est poursuivi pour escroquerie organisée liée à l’exploitation de plateformes d’investissement en ligne frauduleuses, connues sous le nom de « Milton Group ».

D’après l’acte d’accusation, des milliers d’investisseurs à travers le monde auraient été piégés par ces sites, pour un préjudice estimé à au moins 180 millions d’euros. Rien que dans les pays germanophones, plus de 1 000 victimes auraient été recensées. Le prévenu est accusé d’avoir causé des pertes d’environ 52 millions d’euros dans ces États, bien que les enquêteurs estiment que le montant réel pourrait être bien supérieur. Il aurait personnellement empoché près de 29 millions d’euros issus des activités présumées illégales.

Les victimes étaient convaincues d’investir dans des produits financiers numériques promettant des rendements élevés. Des graphiques falsifiés et des simulations de fluctuations de marché donnaient l’illusion de profits. En réalité, les fonds n’étaient investis dans aucun actif réel et disparaissaient. Des campagnes publicitaires trompeuses, utilisant parfois l’image de célébrités ou de responsables politiques, auraient servi à attirer les investisseurs.

Selon le parquet, près de 400 plateformes distinctes auraient été exploitées. Un investisseur autrichien aurait, à lui seul, perdu plus de 11 millions d’euros en sept mois. L’organisation aurait également mis en place des centres d’appels en Albanie, en Géorgie, en Macédoine du Nord et en Ukraine.

L’enquête, menée pendant six ans par l’unité cyber de Bavière, a donné lieu à une coopération internationale étroite avec les autorités albanaises et géorgiennes.