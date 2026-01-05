Allemagne : Andreas Büttner, chargé de la lutte contre l'antisémitisme, ciblé par une nouvelle attaque

Un hangar situé sur la propriété d’Andreas Büttner, commissaire du Brandebourg chargé de la lutte contre l’antisémitisme, a été incendié tôt le matin du 4 janvier 2026, dans ce qui semble être un acte criminel, ont indiqué l’homme politique et la police locale. La famille Büttner se trouvait à la maison au moment de l’incident, mais aucun blessé n’est à déplorer.

La police a précisé qu’un « symbole anticonstitutionnel » avait été peint à proximité du hangar. L’ambassadeur d’Israël en Allemagne, Ron Prosor, a identifié ce symbole sur X comme étant le triangle rouge inversé, utilisé par la propagande du Hamas pour désigner une cible ennemie. L’affaire est actuellement traitée comme un incendie criminel présumé.

Dans un message publié sur X, Andreas Büttner a dénoncé une « escalade massive » contre lui et sa famille, tout en affirmant qu’il ne se laisserait pas intimider. « Quiconque croit pouvoir obtenir quelque chose par la violence, les incendies criminels ou les menaces se trompe », a-t-il écrit.

L’incident a été condamné par le ministre-président du Brandebourg, Dietmar Woidke, et le ministre de l’Intérieur René Wilke, qui ont assuré que l’extrémisme n’avait pas sa place dans l’État. « La violence contre les personnes ou les biens est et restera absolument inacceptable », ont-ils déclaré.

Pour sa part, Ron Prosor a exprimé son soutien à Andreas Büttner et à sa famille, soulignant que l’attaque illustrait « la violence des éléments radicaux du mouvement pro-palestinien ». Selon l’ambassadeur, « la frange radicale du mouvement de solidarité avec la Palestine est non seulement antisémite, mais aussi terroriste », et il a appelé l’État de droit à agir avant qu’une nouvelle attaque ne se produise.

L'organisation Combat Antisemitism rappelle que c'est la seconde agression contre Andreas Büttner en quelques mois et assure le commissaire de son soutien : "Il s’agit de la deuxième attaque visant Andreas Büttner au cours des 16 derniers mois. Son véhicule avait déjà été vandalisé avec des croix gammées. Cette fois, les auteurs ont utilisé le triangle rouge inversé du Hamas, symbole du terrorisme. Nous exprimons tout notre soutien à la famille Büttner."