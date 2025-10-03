Allemagne : une cellule terroriste qui planifiait des attaques contre des Israéliens et des Juifs démantelée

Les services de renseignement allemands ont annoncé mercredi 1er octobre l’arrestation de trois membres présumés d’une cellule terroriste liée au Hamas. Selon un communiqué du bureau du Premier ministre israélien, relayant des informations du Mossad, le groupe projetait de cibler des intérêts israéliens et juifs en Allemagne.

L’opération a été menée conjointement par le service de renseignement intérieur allemand (BfV) et le Mossad, dans le cadre d’une coopération qualifiée de "très étroite". Les suspects ont été interpellés en possession d’armes qui, selon les enquêteurs, devaient être utilisées pour un attentat.

Ces arrestations s’inscrivent dans une série d’actions récentes coordonnées entre Israël et plusieurs pays européens. Le Mossad a confirmé avoir participé, ces dernières semaines, à d’autres opérations similaires, notamment en Autriche, qui ont permis de localiser des caches d’armes et d’arrêter plusieurs suspects dans différents pays.

D’après le communiqué, cette affaire illustre "une vaste campagne du Mossad à travers l’Europe", visant à neutraliser des réseaux terroristes menaçant des ressortissants israéliens et des communautés juives.

"Le Mossad continuera d’agir partout où cela est nécessaire pour déjouer toute tentative terroriste contre des Israéliens et des Juifs à l’étranger, en coopération totale avec les services de sécurité et de renseignement, en Israël comme à l’international", précise le texte officiel.