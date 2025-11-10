Allemagne : une commémoration de la Nuit de cristal visée par des actes antisémites

Une cérémonie en mémoire des pogroms antijuifs du 9 novembre 1938 a été perturbée samedi dans la ville de Lahr, dans le sud-ouest de l’Allemagne. Selon la police locale, un adolescent de 17 ans a été arrêté après avoir tenté de mettre le feu à un drapeau israélien brandi par les participants.

L’incident s’est produit alors qu’une quinzaine de personnes s’étaient rassemblées dans l’après-midi pour prier et commémorer la "Nuit de cristal", au cours de laquelle des synagogues furent incendiées, des commerces juifs détruits et des milliers de personnes arrêtées ou tuées à travers l’Allemagne nazie.

D’après les autorités, un groupe de jeunes hommes, qui aurait découvert la cérémonie par hasard, a commencé à proférer des insultes et des cris hostiles. Le mineur interpellé aurait arraché un drapeau israélien avant de tenter d’y mettre le feu. Un second individu, âgé de 32 ans, a également été arrêté pour avoir insulté les participants, tandis qu’un troisième homme, encore en fuite, aurait endommagé un autre drapeau. Aucun blessé n’est à déplorer.

La police a indiqué qu’une enquête pour incitation à la haine et atteinte à la dignité d’un symbole national avait été ouverte. Les autorités locales ont condamné l’incident, le qualifiant de "profanation inacceptable" d’une cérémonie de mémoire.

Chaque année, le 9 novembre demeure une date hautement symbolique en Allemagne. Elle marque la commémoration de la "Kristallnacht" de 1938, un tournant dans la persécution des Juifs sous le régime nazi. Dans de nombreuses villes du pays, des cérémonies, lectures et veillées sont organisées pour rappeler les violences qui ont précédé la Shoah.

L’incident de Lahr intervient dans un contexte de recrudescence des actes antisémites en Allemagne, notamment depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas en 2023. Le gouvernement allemand a récemment renforcé les mesures de sécurité autour des lieux de culte et des événements commémoratifs.