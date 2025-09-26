Allemagne : une pizzeria interdit l’entrée aux Israéliens, l’ambassade d’Israël dénonce un "retour aux années 30"

Une pizzeria de Fürth, en Bavière, a provoqué une vive polémique après avoir affiché une pancarte interdisant l’accès aux clients israéliens en raison de la guerre à Gaza, a rapporté jeudi le site Ynet.

Le restaurant, Pizza Zulu, classé parmi les dix meilleures pizzerias mondiales selon un classement international, avait placardé un message annonçant qu’il n’accepterait "plus d’Israéliens sur place". L’établissement affirmait que sa décision n’était "ni politique ni raciste" et qu’il accueillerait de nouveau les Israéliens "lorsqu’ils décideront d’ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur". La pancarte assurait également "aimer tous les êtres humains" et s’opposer à toute violence envers les enfants.

L’initiative a rapidement suscité l’indignation de la communauté juive locale, contraignant les propriétaires à retirer le panneau quelques heures plus tard. La controverse est particulièrement sensible à Fürth, une ville marquée par une longue histoire d’accueil des Juifs depuis le Moyen Âge et qui abrite aujourd’hui un musée juif de renom.

La réaction de l’ambassade d’Israël à Berlin a été immédiate : "Les années 1930 sont de retour, cette fois à Fürth. Ce n’est pas une protestation ni un malentendu, c’est un antisémitisme clair et net", a dénoncé la représentation diplomatique, appelant la police et la justice allemandes à intervenir.

L’incident survient quelques jours seulement après un autre cas similaire dans la ville de Flensburg, où le propriétaire d’une boutique spécialisée avait affiché : "Les Juifs sont interdits d’entrée ici ! Rien de personnel. Pas d’antisémitisme. Je ne peux simplement pas vous supporter."

L’ambassadeur israélien en Allemagne, Ron Prosor, a vivement réagi sur le réseau X, établissant un parallèle direct avec l’ère nazie : "Les années 1930 sont de retour ! À Flensburg, des panneaux ‘Interdit aux Juifs’ réapparaissent dans les vitrines en 2025. C’est exactement comme à l’époque : pas à pas, pancarte après pancarte. C’est la même haine, simplement avec une autre police de caractères."

Il a mis en garde contre la banalisation de tels gestes, affirmant que "ces discours ne finissent jamais sans conséquences" et appelant les responsables politiques allemands à agir rapidement "avant que les mots ne se transforment en actes".