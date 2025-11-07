Amsterdam défend l’annulation d’un concert de Hanoukka et rejette les accusations d’antisémitisme

La maire d’Amsterdam, Femke Halsema, a défendu la décision de la ville d’annuler un concert de Hanoukka prévu au Concertgebouw, due aux critiques suscitées par la participation annoncée du chantre militaire israélien Shai Abramson. Halsema a rejeté catégoriquement les accusations selon lesquelles la décision relèverait de l’antisémitisme.

Le Concertgebouw avait annulé l’événement après avoir appris que Abramson devait y chanter, le considérant comme un représentant de l’armée israélienne. Or, Abramson est en réalité un employé civil des Forces de défense israéliennes et non un militaire en service actif.

Cette annulation a provoqué une vive réaction de la communauté juive néerlandaise et d’Israël. Le ministre israélien des Affaires de la Diaspora, Amichai Chikli, a accusé Amsterdam de « céder aux extrémistes » et de « banaliser l’antisémitisme croissant en Europe ».

Dans une réponse cinglante à Chikli, Halsema a écrit : « Je rejette catégoriquement vos insinuations selon lesquelles la ville d’Amsterdam ou le Concertgebouw auraient agi par antisémitisme. Comparer cette affaire à la persécution et l’extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale est absolument révoltant. » Elle a ajouté qu’aucune pression extérieure ne dicterait sa gestion des affaires locales et affirmé son engagement à combattre toutes les formes de haine, y compris l’antisémitisme, conformément aux lois et valeurs de la ville.

Halsema a toutefois reconnu les inquiétudes de la communauté juive face à la hausse des incidents antisémites. « La peur et la douleur des résidents juifs d’Amsterdam sont réelles et prises très au sérieux par moi et par la municipalité », a-t-elle déclaré, soulignant que la protection de la vie juive dans la ville reste une responsabilité active et permanente.

La réponse de la maire a provoqué une nouvelle réaction de Chikli, qui a dénoncé un « double standard ». Il a pointé la différence de traitement avec d’autres artistes controversés, accusant Halsema de défendre la « liberté artistique » de certains mais de reculer lorsqu’un chantre israélien est invité à interpréter des chants traditionnels de Hanoukka.