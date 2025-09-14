Amsterdam : des slogans anti-Israël et anti-Tsahal au concert du groupe Bob Vylan

Articles recommandés -

Le concert du groupe punk-rap britannique Bob Vylan, réputé pour ses positions politiques tranchées, s’est déroulé samedi soir dans la salle Paradiso à Amsterdam, dans un climat tendu. L’événement affichait complet malgré les menaces reçues par la salle, suscitant des craintes d’incidents.

À l’extérieur, le bâtiment a été vandalisé avec des graffitis et de la peinture, certains messages comportant des fautes d’orthographe. Pour garantir la sécurité, la police a mis en place un dispositif renforcé comprenant fouilles des sacs et contrôles d’identité, ainsi que des barrières métalliques autour de la salle.

Sur scène, décorée de drapeaux palestiniens, le chanteur Pascal Robinson-Foster, alias Bobby Vylan, a multiplié les prises de position politiques. Il a notamment lancé à trois reprises le slogan “Mort, mort à Tsahal !”, et a appelé à la libération de la Palestine, tout en affirmant : « Nous ne sommes pas antisémites, nous sommes antisionistes et antifascistes. » Le concert a également été l’occasion pour l’artiste d’évoquer l’assassinat de Charlie Kirk, militant conservateur américain assassiné plus tôt dans la semaine, auquel il a dédié une chanson. Des drapeaux pro-palestiniens ont été jetés sur la scène par le public, qui a participé activement aux slogans politiques. L’artiste a même tendu son micro aux spectateurs pour qu’ils scandent des chants antifascistes.