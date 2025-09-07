Amsterdam : polémique autour de la participation d’un chanteur israélien lié à l’armée pour un concert de Hanouka

Articles recommandés -

La salle de concert Concertgebouw d’Amsterdam a demandé à la Fondation Chanukah Concert de remplacer le cantor (chantre religieux) israélien Shai Abramson pour le concert prévu le 14 décembre, invoquant son rôle officiel au sein de l’armée israélienne. Abramson, 51 ans, ancien lieutenant-colonel, reste à ce jour le Chief Cantor (chantre principal) de Tsahal, représentant l’État d’Israël lors de cérémonies officielles et événements publics.

La salle, qui se contente de louer l’espace sans intervenir dans la programmation, affirme vouloir garantir la sécurité du public et des musiciens, tout en réaffirmant son soutien à la communauté juive. La Fondation Chanukah Concert refuse pour l’instant de se plier à cette demande. « Shai Abramson n’est plus employé par l’armée depuis des années. Il intervient uniquement comme contractant pour des cérémonies », explique-t-elle à la NOS (Fondation néerlandaise de radiodiffusion), déplorant une polémique « empreinte d’antisémitisme ».

Depuis l’annonce du concert, des groupes propalestiniens appellent à boycotter l’événement, accusant Abramson de faire de la « propagande pour l’armée israélienne », en partageant des images de lui priant en uniforme pour des soldats israéliens. Le contexte reste sensible : son dernier concert au Concertgebouw a eu lieu avant l’attaque du 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza. Ce concert annuel est organisé à l’occasion de Hanouka (fête juive des Lumières). Ce n’est pas la première fois qu’un événement culturel est perturbé. L’an dernier, un concert du Jerusalem Quartet avait été annulé face à des menaces de manifestations. Le Concertgebouw avait alors justifié cette décision par la nécessité de « garantir la sécurité de ses employés, visiteurs et artistes ».