Amsterdam : une marée humaine vêtue de rouge en soutien aux Palestiniens

Amsterdam s’est transformée dimanche en une immense marée rouge. Selon les organisateurs, près de 250.000 personnes ont défilé dans les rues de la capitale néerlandaise pour réclamer la fin de la guerre à Gaza et des sanctions contre Israël.

Habillés de rouge, les manifestants de la « ligne rouge » (Rode lijn) scandaient « Libérez la Palestine » et « Stop au génocide », symbolisant par leur couleur la limite à ne pas franchir face au drame humanitaire à Gaza.

« J’attends du gouvernement qu’il impose des sanctions à Israël et reconnaisse l’État palestinien », a déclaré Sebastiaan Poos, 68 ans, venu d’Eindhoven. Beaucoup, comme lui, exprimaient leur colère contre l’inaction du gouvernement. « J’ai honte de la position qu’il adopte », confie l’artiste coiffé d’un béret rouge.

Le mouvement intervient dans un climat politique tendu : en août, le chef de la diplomatie Caspar Veldkamp avait démissionné après l’échec du Parlement à s’accorder sur de nouvelles sanctions contre Israël. À la différence de la France ou de la Belgique, les Pays-Bas n’ont toujours pas reconnu l’État palestinien. Pour Suzanne, éditrice de 33 ans, cette question s’impose comme un enjeu électoral majeur avant les élections du 29 octobre. « Nous voulons des actes, pas des paroles », résume-t-elle. Des rassemblements similaires avaient déjà eu lieu à La Haye, et d’autres ont eu lieu ce week-end à Rome, Barcelone et Madrid, en réaction à l’interception par Israël d’une flottille d’aide internationale à destination de Gaza.