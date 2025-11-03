Amsterdam : une salle de concert annule une fête de Hanoukka en raison de la présence du chef de choeur de Tsahal

Le Concertgebouw d’Amsterdam a annulé son concert annuel de Hanoukka, prévu le 14 décembre, après que les organisateurs ont insisté pour que le chantre militaire en chef de Tsahal, le lieutenant-colonel Shai Abramson, y assiste.

Le communiqué de la salle précise que le rôle de Shai Abramson en tant qu’officier de Tsahal contredit « la vocation du lieu : créer des liens entre les gens grâce à la musique ». Il a également été ajouté qu’« il ne serait pas approprié qu’Abramson apparaisse comme un représentant visible de l’armée, surtout à la lumière de la guerre à Gaza ».

Le directeur général du Concertgebouw, Simon Reinink, a déclaré à DutchNews : « Nous ne dérogeons à notre principe de liberté créative que dans de très rares cas. Malheureusement, celui-ci en est un. »

La fondation organisatrice du concert a annoncé son intention de contester cette décision en justice, estimant qu’elle viole la liberté religieuse et qu’elle « accentue le sentiment d’isolement ressenti par la communauté juive, en prenant une mesure discriminatoire et radicale ».

Doron Sanders, président du mouvement Mizrahi aux Pays-Bas, a commenté : « La situation aux Pays-Bas commence à rappeler celle des années 1930. De plus en plus de lieux refusent d’accueillir des événements liés à Israël, au nom d’un pays qu’ils considèrent responsable d’un génocide. Le climat est très tendu, et malgré le cessez-le-feu, la situation ne semble pas s’améliorer. »