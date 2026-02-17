Andorre : mise à mort symbolique d’une effigie aux couleurs d’Israël lors du carnaval

La communauté juive d’Andorre, forte d’environ 160 membres, se dit profondément choquée après qu’une effigie représentant l’État d’Israël a été symboliquement jugée, pendue, fusillée puis brûlée lors des festivités du carnaval dans la paroisse d’Encamp. Des images de la cérémonie montrent une grande figure bleue et blanche, arborant une étoile de David à la place du visage, exposée devant des spectateurs et des responsables locaux.

L’événement s’inscrivait dans la tradition annuelle du "Carnestoltes", un personnage satirique dont l’effigie est traditionnellement jugée et détruite pour marquer la fin des célébrations. Mais selon des membres de la communauté juive, c’est la première fois que cette mise en scène intégrait des symboles associés à Israël ou au judaïsme.

Esther Pujol, représentante de la communauté, a dénoncé un acte "totalement inacceptable", a rapporté Ynet. Elle affirme avoir contacté le président du parlement andorran, qui aurait exprimé sa stupeur face aux faits. Elle souligne également que le maire d’Encamp et des conseillers municipaux étaient présents lors de la cérémonie.

Si des manifestations contre Israël avaient déjà eu lieu dans la principauté après l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, les responsables communautaires estiment que l’épisode de cette semaine franchit un seuil inquiétant. "Nous n’avons jamais connu cela ici", a confié un résident d’origine israélienne, décrivant une scène "troublante et stupéfiante" dans un pays jusqu’alors considéré comme relativement épargné par les actes antisémites.

La communauté redoute que ce type de représentation symbolique ne contribue à banaliser la haine. Aucune violence n’a été signalée, mais plusieurs habitants disent craindre une détérioration du climat dans ce petit État niché entre la France et l’Espagne.