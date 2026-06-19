Andy Burnham, principal rival de Keir Starmer au Labour, élu député

Andy Burnham a réussi son pari. L’ancien ministre travailliste et maire du Grand Manchester depuis 2017 a été élu député vendredi dans la circonscription de Makerfield, au nord-ouest de l’Angleterre. Une victoire nette qui relance immédiatement les spéculations sur son avenir politique et ses ambitions à la tête du Parti travailliste.

Avec 54,8 % des suffrages, Burnham, 56 ans, a largement devancé Robert Kenyon, candidat du parti anti-immigration Reform UK, crédité de 34 % des voix. Cette élection marque un revers pour la formation de Nigel Farage, pourtant en tête de nombreux sondages nationaux ces derniers mois.

Surnommé le « Roi du Nord », Andy Burnham est considéré comme la personnalité travailliste la plus populaire du pays selon plusieurs enquêtes d’opinion. Déjà candidat à la direction du Labour en 2010 et en 2015, il ne pouvait toutefois prétendre à la tête du parti sans siéger à la Chambre des communes.

Son retour au Parlement intervient dans un contexte délicat pour le Premier ministre Keir Starmer. Contesté au sein même du Labour et confronté à une forte baisse de popularité, ce dernier a vu son autorité fragilisée par plusieurs départs au sein de son gouvernement ces dernières semaines.

Dans son discours de victoire à Wigan, Burnham a lancé un avertissement à sa propre formation politique : « Je le dis à mon propre parti : c’est une dernière chance de changer. » Estimant que « la politique ne marche pas » et que le pays traverse une période de profond malaise, il a appelé à un tournant politique majeur.

Partisan d’une ligne plus à gauche que celle défendue par Keir Starmer, Andy Burnham apparaît désormais comme le principal prétendant capable de contester son leadership et, à terme, de viser Downing Street.