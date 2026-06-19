Andy Burnham, principal rival de Keir Starmer au Labour, élu député
Très populaire au sein du Labour, l'ancien maire du Grand Manchester apparaît désormais comme le principal rival de Keir Starmer et un prétendant crédible à Downing Street.
Andy Burnham a réussi son pari. L’ancien ministre travailliste et maire du Grand Manchester depuis 2017 a été élu député vendredi dans la circonscription de Makerfield, au nord-ouest de l’Angleterre. Une victoire nette qui relance immédiatement les spéculations sur son avenir politique et ses ambitions à la tête du Parti travailliste.
Avec 54,8 % des suffrages, Burnham, 56 ans, a largement devancé Robert Kenyon, candidat du parti anti-immigration Reform UK, crédité de 34 % des voix. Cette élection marque un revers pour la formation de Nigel Farage, pourtant en tête de nombreux sondages nationaux ces derniers mois.
Surnommé le « Roi du Nord », Andy Burnham est considéré comme la personnalité travailliste la plus populaire du pays selon plusieurs enquêtes d’opinion. Déjà candidat à la direction du Labour en 2010 et en 2015, il ne pouvait toutefois prétendre à la tête du parti sans siéger à la Chambre des communes.
Son retour au Parlement intervient dans un contexte délicat pour le Premier ministre Keir Starmer. Contesté au sein même du Labour et confronté à une forte baisse de popularité, ce dernier a vu son autorité fragilisée par plusieurs départs au sein de son gouvernement ces dernières semaines.
Dans son discours de victoire à Wigan, Burnham a lancé un avertissement à sa propre formation politique : « Je le dis à mon propre parti : c’est une dernière chance de changer. » Estimant que « la politique ne marche pas » et que le pays traverse une période de profond malaise, il a appelé à un tournant politique majeur.
Partisan d’une ligne plus à gauche que celle défendue par Keir Starmer, Andy Burnham apparaît désormais comme le principal prétendant capable de contester son leadership et, à terme, de viser Downing Street.