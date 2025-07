Antisémitisme dans les écoles britanniques : une réalité alarmante pour les enseignants juifs

Articles recommandés -

Un sondage récent révèle un niveau préoccupant d’antisémitisme dans les établissements scolaires britanniques, avec plus de la moitié des enseignants juifs affirmant avoir été victimes d’abus depuis mai 2023, a révélé The Telegraph dimanche.

L’enquête, menée par le syndicat NASUWT (National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers - Association nationale des maîtres d'école Union des femmes enseignantes), met en lumière des incidents allant de tags de croix gammées à des insultes telles que "Free Palestine" ou "Fuck the Jews", proférées par des élèves. Près de 44 % des enseignants juifs interrogés déclarent avoir vu de telles inscriptions dans leurs établissements, tandis que 39 % évoquent des propos liés au nazisme.

Certains témoignages font état de préjugés persistants : des enseignants ont été confrontés à des remarques affirmant que "dire que les Juifs sont riches n’est pas raciste, c’est un fait", ou à des suppositions selon lesquelles ils seraient forcément Israéliens, et non Britanniques.

Pour Matt Wrack, secrétaire général par intérim du syndicat, ces comportements sont alimentés par la désinformation sur les réseaux sociaux et les discours haineux de l’extrême droite. Mais des critiques pointent le silence du syndicat face à l’antisémitisme plus important, venant également de l’extrême gauche ou de groupes islamistes, notamment dans le sillage de l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Le NASUWT appelle désormais la ministre de l’Éducation, Bridget Phillipson, à intervenir de toute urgence, soulignant que de nombreux enseignants ne se sentent pas en sécurité et hésitent à signaler ces abus, par peur ou manque de soutien. Un tiers des enseignants juifs interrogés ont déclaré ne pas oser rapporter les incidents à leur hiérarchie, et plus de la moitié de ceux qui l’ont fait estiment que leurs plaintes ont été mal traitées.

Le Conseil représentatif des Juifs britanniques a exprimé son soutien à l’appel du syndicat, tout en insistant sur la nécessité d’aborder le phénomène dans toute sa complexité idéologique, au-delà de la seule extrême droite.

Ce constat fait écho à un rapport publié récemment par le Board of Deputies of British Jews (Conseil des députés des Juifs britanniques), qui révèle une banalisation de l’antisémitisme dans plusieurs secteurs publics, dont la santé, les universités et les institutions culturelles.