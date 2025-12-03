Antisémitisme : l’Université Fernando Pessoa devient la première au Portugal à adopter la définition de l’IHRA

L’Université Fernando Pessoa (UFP) de Porto est devenue la première institution universitaire du Portugal à adopter officiellement la définition de travail de l’antisémitisme établie par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA). L’annonce, faite en partenariat avec l’Association juive européenne (EJA), intervient alors que l’antisémitisme progresse fortement en Europe, notamment sur les campus où certaines hostilités se dissimulent derrière un vernis politique.

Dans la déclaration signée avec l’EJA, l’université s’engage à utiliser la définition de l’IHRA comme outil de prévention et de lutte contre l’antisémitisme sous toutes ses formes. Le texte prévoit un suivi renforcé des actes haineux sur le campus, la promotion d’initiatives en faveur des droits humains et l’intégration de la définition dans son code de conduite interne.

La décision revêt une portée symbolique importante pour une université qui accueille environ 500 étudiants juifs, l’un des taux les plus élevés d’Europe. Près de 75 % des inscrits en odontologie seraient d’ailleurs issus de la communauté juive, faisant de l’UFP un lieu central pour la vie étudiante juive au Portugal.

Rabbi Menachem Margolin, président de l’EJA, a salué un acte de « leadership » dans une période où de nombreuses institutions « hésitent encore ». Selon lui, l’UFP envoie un message clair : les étudiants juifs « seront protégés et respectés ». Gabriel Senderowicz, président de la Communauté juive de Porto, parle d’un « moment historique », rappelant le rôle constant de l’université dans le renouveau de la communauté locale.

L’EJA a indiqué poursuivre son travail auprès d’autres universités européennes pour encourager l’adoption de la définition de l’IHRA et soutenir les étudiants confrontés à l’antisémitisme.