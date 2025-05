Appels au renvoi d'un présentateur vedette de la BBC après un post Instagram jugé antisémite

Gary Lineker, présentateur vedette de la BBC, se retrouve au centre d'une vive controverse après avoir partagé sur Instagram une publication du groupe "Palestine Lobby" intitulée "Le sionisme expliqué en deux minutes" et accompagnée d'une illustration de rat, symbole historiquement associé à la propagande antisémite nazie.

Bien que Lineker ait rapidement supprimé cette publication, les réactions n'ont pas tardé. L'organisation Campaign Against Antisemitism (CAA) a immédiatement dénoncé ce partage sur X (anciennement Twitter) : "Rien de notable. Juste le compte Instagram de Gary Lineker partageant une vidéo anti-Israël déformant le sionisme, accompagnée d'un emoji de rat." L'organisation a également appelé la BBC à le renvoyer.

L'agent de Lineker a expliqué à la BBC que le présentateur "n'avait pas remarqué l'émoticône de rongeur ajoutée par l'auteur de la publication" et que "même s'il l'avait vue, il n'aurait fait aucun lien" avec l'antisémitisme historique.

Des réactions indignées de nombreuses personnalités

Un porte-parole du Board of Deputies of British Jews a déclaré au Telegraph : "La BBC a laissé la situation avec Gary Lineker durer trop longtemps. Il a causé une grande offense avec cette vidéo, particulièrement avec l'utilisation scandaleuse d'un emoji de rat pour illustrer les sionistes. La BBC devrait lui demander de partir maintenant plutôt que de lui permettre de dicter ses propres conditions."

Danny Cohen, ancien directeur de la télévision de la BBC, a réagi avec véhémence : "Gary Lineker semble avoir partagé du contenu sur l'État juif qui fait écho à la propagande nazie. C'est absolument sinistre. Le directeur général de la BBC, Tim Davie, doit répondre à une question simple : tolère-t-il que les présentateurs phares de la BBC partagent du contenu qui a historiquement été utilisé comme insulte antisémite ?"

Lord Ian Austin, ancien député travailliste, n'a pas mâché ses mots : "Pendant trop longtemps, Gary Lineker a abusé de sa position de présentateur le mieux payé de la BBC pour promouvoir ses opinions profondément biaisées. Maintenant, il est allé trop loin, partageant du matériel qui, qu'il le sache ou non, rappelle le racisme anti-juif le plus vil. Il ne peut pas être autorisé à rester en poste, et encore moins être le visage de la couverture de la Coupe du monde. La BBC doit agir maintenant."

Sollicitée pour un commentaire, la BBC s'est pour le moment contentée de renvoyer à ses directives concernant l'utilisation personnelle des médias sociaux par ses employés.