Après la France, Malte annonce la reconnaissance d’un État palestinien à l’ONU en septembre

Le Premier ministre maltais Robert Abela a annoncé que Malte reconnaîtra un État palestinien lors de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre, rejoignant la France et potentiellement le Royaume-Uni. « Notre position reflète notre engagement pour une paix durable au Proche-Orient », a-t-il déclaré sur Facebook.

Sous pression croissante de son parti et de l’opposition de centre-droit, qui réclamait une reconnaissance immédiate à la mi-juillet, Malte renforce sa position. Ce pays méditerranéen, membre de l’UE, soutient historiquement les causes palestiniennes et la solution à deux États.

En mai, Abela avait initialement prévu cette reconnaissance pour une conférence de l’ONU en juin, reportée à cette semaine. Malte, qui accueille un ambassadeur palestinien et a voté pour l’adhésion pleine de la Palestine à l’ONU en avril 2024, formalisera ainsi sa position.