Après plus de dix ans, l’ambassade de Syrie rouvre à Londres

L’ambassade de Syrie à Londres a officiellement rouvert ses portes jeudi, plus de dix ans après sa fermeture. Le drapeau de la République arabe syrienne a de nouveau été hissé au-dessus du bâtiment diplomatique du centre de Londres, marquant une étape symbolique dans la reprise progressive des relations entre le Royaume-Uni et Damas.

La cérémonie a été présidée par le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad Hassan al-Shaibani. Alors que le drapeau montait, des chants de « Allahu Akbar » ont retenti parmi les Syriens rassemblés devant la mission. Sur X, al-Shaibani a salué un « retour de la Syrie au monde sous son identité libre » après des années « d’isolement imposé par le régime chimique d’Assad ».

L’ambassade était fermée depuis 2013, date à laquelle le Royaume-Uni avait rompu ses relations diplomatiques avec Damas au plus fort du conflit syrien. Sa réouverture intervient après la levée par Londres des sanctions visant le président Ahmed al-Sharaa, à la suite d’une décision similaire du Conseil de sécurité de l’ONU.

Cet événement survient quelques jours après la première visite d’un président syrien à Washington. Ahmed al-Charaa a été reçu à la Maison-Blanche par le président Donald Trump, en présence du secrétaire d’État Marco Rubio et d’al-Shaibani. Les discussions ont porté sur l’avenir des relations bilatérales et les enjeux de sécurité régionale. Trump a déclaré faire confiance au nouveau dirigeant syrien pour « faire le travail ».

La réouverture de l’ambassade suit également la décision britannique de retirer Hayat Tahrir al-Sham (HTS), anciennement dirigé par al-Charaa, de sa liste des organisations terroristes. Londres espère ainsi encourager la coopération sur le démantèlement des dernières capacités chimiques héritées du régime Assad.