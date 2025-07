Arrestations lors d’une manifestation pro-palestinienne à Berlin en marge de la Gay pride

Articles recommandés -

La police de Berlin a arrêté 57 personnes lors d’une manifestation pro-palestinienne organisée en parallèle de la marche annuelle de la Pride, selon un communiqué officiel. Environ 10 000 manifestants, réunis sous la bannière du mouvement « Internationalist Queer Pride for Liberation », ont défilé pour soutenir la cause palestinienne. La police est intervenue pour disperser la foule face aux difficultés des organisateurs à maintenir l’ordre.

Les arrestations sont liées à des troubles à l’ordre public, incluant jets de bouteilles, résistances aux forces de l’ordre, mais aussi l’usage de slogans antisémites et de symboles associés à des « organisations anticonstitutionnelles et terroristes ». Dix-sept policiers ont été blessés. Par ailleurs, lors de la Pride dans un autre quartier, 64 arrestations ont été effectuées pour des motifs similaires, incluant insultes, agressions et usage de symboles interdits. Le mouvement organisateur revendique une lutte « anti-impérialiste, anticoloniale et antisioniste ».